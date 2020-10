Telenet experimenteert met goedkoop basisinternet voor kansarme gezinnen

Telenet wil tegen eind volgend jaar een basisinternetdienst voor 5 euro per maand aanbieden aan 10.000 kwetsbare gezinnen. Onder meer in Mechelen start in december een proefproject met 700 gezinnen om de modaliteiten uit te werken.

In ons land hadden eind vorig jaar zo’n 10 procent van de huishoudens thuis geen internettoegang, wat neerkomt op zo’n 650.000 gezinnen. Bij kansarme gezinnen is dat zelfs 1 op de drie.

10.000 van hen zouden via het OCMW, scholen of sociale organisaties kunnen intekenen voor ‘Telenet Essential Internet’. Dat moet een basisdienst worden, voor 5 euro per maand. Voor dat bedrag krijgen de gebruikers een beperkt volume van 20 gigabyte per maand tegen een lagere snelheid dan de andere Telenet-abonnementen. De aansluiting gebeurt ook via een toestel dat met 4G-internet werkt, niet met de kabel.

Eind dit jaar zullen 700 gezinnen de techniek kunnen uitproberen. De test loopt in Mechelen, de thuisbasis van Telenet, Brussel en nog een derde stad.

Telenet zegt niet hoeveel het investeert in het project. Het bedrijf koopt onder meer de 4G-modems die nodig zijn en er werken momenteel een tiental medewerkers op de ontwikkeling en uitrol, zegt Ineke Rampart, directeur corporate affairs bij Telenet. Het gewone aanbod waarbij bepaalde kwetsbare groepen via het wettelijk bepaalde sociaal tarief korting krijgen blijft bestaan.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) moedigt het initiatief en de samenwerking met de OCMW’s aan. ‘Telenet doet terecht beroep op de lokale besturen, want zij zijn het best geplaatst om te weten wie nog geen toegang heeft tot het internet en een duwtje in de rug kan gebruiken. ’