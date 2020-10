Chinese buitenlandse handel groeide sterk in september

De Chinese import is in september met 13,2 procent gestegen, een groei die sterker is dan verwacht. De export steeg met 9,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo bleek dinsdag uit gegevens van de douane.

De import steeg opnieuw na een terugval met 2,1 procent in augustus, wat kan betekenen dat de consumptie en de overheidsinsvesteringen zich herstellen na de coronacrisis. Terwijl Europa en de Verenigde Staten lijden onder een tweede golf van besmettingen, kon de Chinese overheid nieuwe besmettingen snel een halt toeroepen, waardoor de industrie zijn gang kan gaan.

De overheid voorzag leningen voor de Chinese fabrikanten en zij profiteren ook van de nood aan mondmaskers en andere medisch beschermingsmateriaal, die voornamelijk in China worden geproduceerd. Ook exporteert China veel elektronica nu veel mensen thuis zitten door de lockdownmaatregelen overal ter wereld.

In de eerste negen maanden van het jaar viel de export met 0,8 procent terug, de import daalde met 3,1 procent.

De export naar de VS steeg in september met 20,5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de import met 24,7 procent steeg. China lijkt de aankoop van Amerikaanse goederen te hebben opgetrokken sinds beide landen in januari een handelsakkoord sloten. Een van de voorwaarden voor het akkoord was dat China minstens 200 miljard dollar meer aan Amerikaanse goederen en diensten moet kopen dan in 2017.