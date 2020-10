Half miljoen mondmaskers liggen al maanden in loods omdat 11 stickers ontbreken

Sinds dit voorjaar liggen 500.000 perfecte mondmaskers geblokkeerd in een loods omdat er op enkele dozen een sticker ontbrak. Intussen is de bestickering in orde, maar nu weigert de FOD Economie een herkeuring. ‘Een onwaarschijnlijk geval van Kafka’, hekelt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA).