De Amerikaanse president heeft maandag voor het eerst sinds zijn besmetting met het coronavirus een verkiezingsmeeting gehouden. 'Ik voel me zo krachtig', vertelde Trump aan duizenden juichende aanhangers op een event in Florida. Hij haalde uit naar zijn tegenstrever Joe Biden, omdat die wel de voorschriften over social distancing naleeft.

'Ik heb het gehad. Nu zeggen ze dat ik immuun ben. Ik voel me zo krachtig', riep een strijdvaardige en provocerende Trump zijn fans op de luchthaven van Sanford toe. Slechts weinigen onder hen droegen een mondmasker op het openluchtevenement. 'Ik kan zo in de menigte wandelen en iedereen kussen, de mannen en de prachtige vrouwen. Ik geef iedereen een dikke kus', schertste hij.

Het was de eerste grote meeting van Trump sinds hij een week geleden het hospitaal verliet na een besmetting met het coronavirus. Voor aanvang van het event beklemtoonde de medische teams van het Witte Huis dat Trump 'opeenvolgende dagen' negatief heeft getest en niet langer besmettelijk is voor andere mensen.

Klassieke arsenaal

In de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november hoopt de Republikein alsnog de kloof te dichten met zijn Democratische uitdager Joe Biden, die leidt in de peilingen. In Florida, de eerste van de zogenaamde swing states die hij de komende dagen aandoet, bediende Trump zich van zijn klassieke arsenaal. Uithalen naar Hillary Clinton en de 'corrupte pers' werden afgewisseld met tirades tegen 'radicaal links' en 'de socialistische nachtmerrie'.

Trump spotte ook met 'Sleepy Joe' Biden, die 'bijna niemand kan bijeenbrengen'. Biden neemt al maanden niet meer deel aan grote bijeenkomsten. De Democraat houdt staande dat hij de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten strikt wil volgen.

Tegen advies in

Anthony Fauci, de topexpert infectieziekten van de Amerikaanse regering, verklaarde maandag op televisiezender CNN dat het organiseren van grote evenementen neerkomt op 'vragen om problemen'. Hij wees erop dat het virus ook in de Verenigde Staten aan een nieuwe opmars bezig is, met een gemiddelde van ongeveer 50.000 besmettingen per dag.

Biden in Ohio

Biden was maandag op campagne in de staat Ohio. Op zich is dat al een opmerkelijke stap: bij de vorige verkiezingen ging die staat naar Trump, en lang werd aangenomen dat dit ook nu het geval zou zijn. Dat het team van Biden het toch de moeite vindt om daar campagne te voeren, lijkt erop te wijzen dat de democraten toch mogelijkheden zien om de kiesmannen uit die staat binnen te halen.

Hoeveel kans maakt Joe Biden om de volgende president van de VS te worden? Buitenlandjournalist Steven De Foer wikt in onderstaande video de kansen van de 77-jarige Democraat.