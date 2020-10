In Costa Rica hebben de autoriteiten bijna drie ton cocaïne gevonden op een containerschip met bestemming Antwerpen.De vangst vond plaats in de haven van Moin aan de Caraïbische kust.

Dat heeft minister van Openbare Veiligheid Michael Soto maandag meegedeeld. De drugs, verpakt in 2.903 pakjes van elk ongeveer één kilo, werden aangetroffen in een lading bananen die bestemd was voor de haven van Antwerpen, aldus Soto.

De autoriteiten hebben in deze zaak nog geen arrestaties kunnen verrichten. Maar als ze dit jaar nog eens zo'n inbeslagname realiseren, dan wordt 2020 voor het Centraal-Amerikaanse land een recordjaar wat drugsvangsten betreft.