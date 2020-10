Gemiddeld bijna 4.500 besmettingen per dag

De coronacijfers gaan verder in een stijgende lijn. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen per dag staat op bijna 4.500, ziekenhuisopnames op 136 en sterfgevallen op 17.

Tussen 3 en 9 oktober zijn in België gemiddeld 4.449 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, zo blijkt dinsdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 79 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Sinds het begin van de epidemie zijn al 165.880 mensen besmet geraakt.



Terwijl de ziekenhuizen meer bedden vrijmaken voor covid-19-patiënten, blijft ook het aantal hospitalisaties in stijgende lijn gaan. In de ziekenhuizen zijn tussen 6 en 12 oktober gemiddeld elke dag 136 mensen opgenomen, een stijging met 68,4 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.472 (+ 11 procent) coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 267 (+ 10 procent) op intensieve zorgen.



Tussen 3 en 9 oktober zijn gemiddeld 17 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Een week eerder ging het om gemiddeld 10,3 sterfgevallen per dag. Intussen zijn al 10.211 mensen gestorven aan covid-19 sinds het begin van de epidemie.

Er werden tussen 6 en 12 oktober dagelijks gemiddeld 39.900 tests afgenomen. De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 11,1 procent.



De laatst gekende r-waarde, het getal dat aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon besmet, is die van 11 oktober en stond toen op 1,39.