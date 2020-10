Europese cinema’s boos op Disney over ‘Soul’

‘Visueel verrukkelijk, vaak heel grappig en echt diep: dit is een film die schreeuwt om het grote scherm.’ De Angelsaksische pers is laaiend enthousiast over Soul van Pixar, de animatiestudio van Disney achter ‘Up’, ‘Toy story’ en ‘Inside out’. Alleen: de film zien op het grote scherm is slechts weinigen gegeven.