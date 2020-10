Van Damme: ‘Stel cafés gelijk met restaurants en laat winterterrassen toe’

De corona-besmettingen nemen exponentieel toe, de ziekenhuizen maken zich klaar voor een nieuwe golf covid-patiënten. Van een sluiting van de horeca wil epidemioloog Pierre Van Damme nochtans niet spreken. ‘We moeten weer creatief zijn en de contacten beperken’, zegt hij in ‘Terzake’.

‘Uiteindelijk is het aan de politiek om te beslissen over de maatregelen’, stelt biostatisticus Geert Molenberghs duidelijk in Terzake. Maar de experts zijn het erover eens: er moeten zaken veranderen om te zorgen dat we minder contact met elkaar hebben. Vorige week was België nog het vijfde slechtste land in Europa, nu doet enkel Tsjechië het slechter qua nieuwe besmettingen.

‘Niemand houdt van het woord lockdown. Noch in de politiek, noch de experts, noch de burger’, zegt Van Damme. ‘Maar we moeten zorgen dat we minder contact met elkaar hebben.’ Zo vindt hij dat er weer meer vanop afstand gewerkt moet worden als dat mogelijk is, en stelt hij dat veel lessen in het hoger onderwijs online kunnen doorgaan.

Spelregels gelijkstellen

In Brussel moeten cafés een maand de deuren sluiten. Zover moet het niet overal komen, vindt Van Damme. ‘We kunnen leven met horeca waar we de spelregels voor de cafés gelijkstellen met restaurants: met vier aan tafel, sluiten om 23 uur. Dan hebben we iets controleerbaar en haalbaar.’

‘Zo moet de horeca niet terug in een complete lockdown en is het voor hen een situatie van overleven’, zegt hij. Daarnaast roept hij op om winterterrassen toe te staan. ‘De stad kan daarin meegaan als een soort tegemoetkoming naar de horeca toe. Zo’n winterterras kan bijna de hele dag renderen. We moeten weer heel creatief zijn om oplossingen te zoeken.’