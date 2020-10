Emma Plasschaert valt op de voorlaatste dag van EK zeilen terug naar de vijfde plaats, maar mag nog hopen op medaille

Emma Plasschaert is maandag op de voorlaatste dag van het EK zeilen in haar categorie Laser Radial teruggevallen van de derde naar de vijfde plaats. De 26-jarige Oostendense werd in de Gold Fleet in het Poolse Gdansk 16e en 31e in de regatta’s van de dag. Dat laatste resultaat valt wel weg als voorlopig slechtste resultaat voor Plasschaert.

Onze landgenote, de voorbije twee EK’s telkens goed voor brons, telt voorlopig 58 punten en mag nog hopen op het podium. De Griekse Vasileia Karachaliou is voorlopig derde met 51 punten, met tussen haar en Plasschaert ook nog de Poolse Agata Barwinska (53 ptn). De Deense Anne-Marie Rindom leidt nog steeds ruim met 19 punten, voor de Nederlandse wereld- en olympisch kampioene Marit Bouwmeester (43 ptn).

De achttienjarige Isabelle Dompas, de tweede Belgische in Polen, is 52e in de Gold Fleet met 379 punten.

In de Laser Standard-categorie behield William De Smet zijn zesde plaats na de twee regatta’s van de dag in de Gold Fleet, waarin hij als 9e en 29e finishte. Dat laatste resultaat valt weg als zijn voorlopig slechtste resultaat. De Smet totaliseert 92 punten. Wannes Van Laer is 32e na een 32e en 25e plaats in de regatta’s van maandag.

Bovenaan leidt de Brit Michael Beckett (59 ptn), voor zijn landgenoot Elliot Hanson (61,3 ptn).