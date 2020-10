Nog geen verklaring voor milieuramp Oost-Rusland

Door de ecologische ramp in Kamtsjatka, een Oost-Russisch schiereiland, zou al zeker 95 procent van de dieren op de zeebodem dood zijn. Zeehonden, zee-egels en octopussen spoelen aan. Een verklaring is er nog steeds niet, maar olie werd uitgesloten als oorzaak.

Was het raketvloeistof, een lekkende nucleaire onderzeeër of giftige algen? Onderzoekers in Kamtsjatka staan nog steeds voor een raadsel. Ondertussen worden ook giftige algen en vulkanische activiteit geopperd. Al sinds eind september probeert men de oorzaak van de ecologische ravage te vinden.

Het was een surfer die voor het eerst alarm sloeg. Zijn ogen brandden en hij kreeg keelpijn nadat hij enkele uren had gesurft aan het Chalaktyrski-strand. Hij was niet alleen met die klachten. De Russische overheid communiceerde later dat het ging om een olielek, maar daar was de lokale gouverneur Vladimir Solodov het niet mee eens. ‘Zulke desastreuze vervuilingen kunnen niet veroorzaakt worden door schepen. De waarden die in het water gemeten zijn, komen overeen met het lekken van raketvloeistof vanuit een geheime militaire basis, tien kilometer verderop.’

Olie is uitgesloten

Inmiddels hebben wetenschappers olie als oorzaak al uitgesloten, meldt parlementslid Irina Yaravoya aan persbureau Interfax op basis van de waterstalen. Ook vulkanen en weersomstandigheden werden al uitgesloten. Het onderzoek gaat verder. Er werd een strafrechtelijke zaak gestart wegens watervervuiling.

The Moscow Times noteert dat experts zeggen dat het om giftige algen gaat, en ook gouverneur Solodov vermoedt dat dat de oorzaak is, maar sluit andere hypotheses niet uit. Milieuorganisaties trekken echter in twijfel dat giftige algenbloei zo’n grote dierensterfte zou veroorzaken. Zo’n 95 procent van de dieren op de zeebodem zouden dood zijn. Het zeeleven is echter niet volledig uitgestorven, meldt Solodov.

Kamtsjatka is een uniek natuurgebied en werd door Unesco bestempeld als Werelderfgoed-gebied. Het is onder meer de belangrijkste geboortegrond van zalm in de wereld.