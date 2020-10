Planeet Mars is vannacht op haar helderst

De planeet Mars is vannacht uitzonderlijk groot en helder, al kan plaatselijke bewolking dat plezier bij Belgische sterrenkundigen ontnemen.

Mars is niet altijd even goed te zien als de voorbije weken het geval is. Door de bewegingen van aarde en Mars rond de zon, komt de rode planeet slechts zowat eens in de twee jaar dicht bij ons in de buurt. Vorige week was de afstand tussen de twee planeten al het kleinst (al spreken we nog steeds over 62,07 miljoen kilometer), maar vannacht zal Mars pas echt goed te zien zijn vanop aarde, want omstreeks 1.20 uur staat de planeet opnieuw ‘in oppositie’. Dat betekent dat de planeet op één lijn ligt met de aarde, aan dezelfde kant van de zon.

Een fenomeen dat slechts om de 26 maanden voorkomt, en helaas voor ons is de kans groot dat het weer een beperkende factor speelt. Volgens KMI-meteoroloog David Dehenauw moet wie in het westen van het land woont alvast geen moeite doen om lang op te blijven, maar ook elders in het land kan plaatselijke bewolking een goed zicht op Mars belemmeren. Als het vanavond niet lukt, kunt u alvast 8 december 2022 in uw agenda noteren, want dan staan Mars en aarde opnieuw ‘in oppositie’.

Watch the skies! ?? This October, for the first time in over 2 years, Mars outshines Jupiter as the 3rd brightest object in the night sky. Why? Mars is at opposition & in its closest proximity to Earth, as close as 40 million miles away. More: https://t.co/CoyEZvKOFz pic.twitter.com/CdIDLImDo1 — NASA (@NASA) October 10, 2020

De nabijheid van Mars speelt ook een belangrijke rol in de ruimtevaart. Deze zomer vertrokken om die reden maar liefst drie Marsmissies, de ene al wat ambitieuzer dan de ander. Terwijl de Verenigde Arabische Emiraten zich beperken tot een satelliet die het weer op Mars in kaart moet brengen, willen China en de Verenigde Staten er ook landen en er elk een Marswagentje laten rondrijden.