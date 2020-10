Campagne moet mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar maken

Een reeks video’s op Youtube vormt het startschot van ‘Donkere gedachten’, een campagne die mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar moet maken.

Meer dan de helft van alle jongeren had al psychologische klachten in 2019. Bij 1 op de 5 waren die zelfs matig ernstig tot ernstig. Dat was nog voor de coronacrisis. Uit een online enquête van Sciensano blijkt dat die klachten zijn toegenomen. Expertorganisaties zoals Awel (de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon) verwachten een piek aan donkere gedachten.

Daarom werkte jongerenplatform Wat Wat samen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie een campagne uit die die ‘donkere gedachten’ bespreekbaar moet maken. ‘Beginnende studenten hebben nauwelijks een studentenleven en kunnen erg moeilijk nieuwe vrienden maken’, zegt Sibille Declercq, coördinator van Awel.

Met jezelf opgescheept

Sinds vandaag staan er twee getuigenissen op het Youtubekanaal, in totaal worden dat er acht. ‘Als je ineens zoveel tijd hebt voor jezelf, dan zit je echt met jezelf opgescheept en moet je echt wel reflecteren over wie je bent’, vertelt de 18-jarige Mira in de eerste aflevering.

Awel benadrukt wel dat donkere gedachten niet nieuw zijn: hoewel de pandemie ons mentaal welbevinden extra onder druk zet, piekerden kinderen en jongeren (en volwassenen) natuurlijk ook vóór de crisis. ‘Donkere gedachten zijn een deel van het leven, en het is niet óf je ze hebt maar wel hoe je ermee omgaat dat je leven bepaalt. Het is in de eerste plaats belangrijk dat ze er mogen zijn’, staat in het persbericht.

‘Waar heb je spijt van?’

Naast de getuigenissen komen er ook extra middelen via sociale media (zoals een filter op Instagram) en een kaartspel met conversatiestarters. Dat bestaat uit 38 kaartjes met vragen als ‘Waar word jij instant gelukkig van?’, ‘Welk deel van jezelf heb je nog niet helemaal aanvaard?’ en ‘Waar heb je spijt van?’.

Wat Wat bundelt informatie van meer dan 70 organisaties, zoals Awel , VDAB en Sensoa. De site watwat.be kreeg veel meer bezoekers over de vloer tijdens de gezondheidscrisis: van gemiddeld 45.000 per maand naar 137.000 in april. Daar trachtten de organisaties vragen te beantwoorden zoals ‘mag ik mijn lief zien’ of ‘ik wil niet meer thuis wonen, wat kan ik doen?’.

De campagne werd mogelijk door extra steun van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). ‘Goede communicatie op maat van de jongeren is essentieel’, zegt ‘Dalle. Met de extra financiële steun voor WAT WAT en Awel willen we ervoor zorgen dat jongeren beter geïnformeerd worden maar ook een luisterend oor vinden voor hun problemen.’