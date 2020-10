Zeg niet Deceuninck - Quick-Step, maar wel Elegant - Quick-Step: Alaphilippe en co krijgen nieuwe sponsor in Ronde van Vlaanderen

De shirts waarmee het team van Patrick Lefevere zondag de start zal nemen in de 104e Ronde van Vlaanderen zullen er iets anders uitzien. De benaming Deceuninck - Quick-Step wordt voor die dag immers veranderd in Elegant - Quick-Step.

Elegant is een raamconcept van Deceuninck en die firma wil daar in de Ronde van Vlaanderen wat meer naambekendheid aan geven. Met uitzondering van de naamswijziging blijven de shirts voor de rest hetzelfde als voorheen bij de blauw-witte garde.

“Een partnerschap gaat over elkaar helpen om gemeenschappelijke doelen te realiseren”, aldus manager Patrick Lefevere. “Het is een bijzonder seizoen geweest en we proberen er allebei het beste van te maken in de gegeven omstandigheden. Ik beschouw het als een voorrecht om met Deceuninck aan dit project te mogen werken en hen te helpen bij het lanceren van het Elegant raamconcept. Ik hoop dat we zondag deze unieke trui eren en samen kunnen genieten van een onvergetelijke editie van de Ronde van Vlaanderen. ”

Met Julian Alaphilippe beschikken de troepen van Lefevere over één van de topfavorieten voor Vlaanderens Mooiste. De Fransman verkeert in bloedvorm. Na zijn wereldtitel won hij onlangs nog de Brabantse Pijl, in Luik-Bastenaken Luik verspeelde hij de zege door te vroeg te juichen en werd hij bovendien gedeclasseerd na een fout manoeuvre in de spurt.