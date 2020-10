Ook begrotingsminister Franse Gemeenschap Daerden test positief

Minister van Begroting van de Franse Gemeenschap, Frédéric Daerden (PS) heeft positief getest op het coronavirus.

‘In quarantaine sinds vrijdagavond, ik heb tijdens het weekend positief getest op #covid. Een nieuwe test wordt voor het einde van de week afgenomen, aangezien de hoeveelheid aanwezig virus zwak is. Ik heb geen symptomen en zet mijn werk van thuis uit voort’, luidt de boodschap van de minister op Twitter.

Vrijdag had zijn minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) aangekondigd positief te hebben getest, waardoor de voltallige regering al besliste om een week in quarantaine te gaan. De regering van de Franse Gemeenschap was vorige week gedurende twee dagen in begrotingsconclaaf.

De medewerkers van minister Daerden, die bij de begrotingswerkzaamheden betrokken waren, zijn reeds getest of zullen dat de komende dagen worden. In afwachting van de resultaten wordt hen gevraagd thuis te blijven, aldus de woordvoerder van de minister.

En zo groeit het lijstje met ministers die positief hebben getest. Vorige week hadden Brussels minister van Financiën en Onderwijs Sven Gatz (Open VLD), Waals minister van Toerisme en Bestuurszaken Valérie De Bue (MR) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) ook al positief getest.