Leuven scherpt maatregelen aan: restaurants op weekdagen dicht om 23 uur, geen alcohol op straat na 22 uur

Restaurants in Leuven moeten voortaan van zondag tot en met donderdag hun deuren sluiten om 23 uur, in plaats van om 1 uur. Dat heeft het stadsbestuur van Leuven maandag beslist. Op vrijdag en zaterdag mogen ze wel tot 1 uur open blijven.

Zoals overal in het land stijgt ook het aantal besmettingen in Leuven. De voorbije twee weken testten 169 mensen positief. Het Leuvens stadsbestuur heeft daarom besloten zelf strengere maatregelen in te voeren, bovenop de nationale maatregelen.

Zo moeten sinds vrijdag de cafés in Vlaanderen om 23 uur de deuren sluiten, maar in Leuven wordt die regel op weekdagen ook doorgetrokken voor restaurants. Van zondag tot en met donderdag moeten restaurants dus sluiten om 23 uur, op vrijdag en zaterdag mogen ze open blijven tot 1 uur ‘s nachts. Bovendien mag er vanaf 22 uur ook geen alcohol meer gedronken worden op straat.

‘Ik wil aan iedereen vragen solidair en verantwoordelijk te zijn, zodat onze ziekenhuizen niet overbelast raken’, zegt burgmeester Mohamed Ridouani (SP.A) over de nieuwe maatregelen. ‘Het is absoluut niet aangenaam om ons leven opnieuw te moeten inperken. Maar we hebben geen keuze: de cijfers zijn voor het hele land niet goed. Hoe moeilijk het ook is, we moeten volhouden en opnieuw een inspanning leveren en zorgen voor elkaar.’

Studenten

Ook de studentenmatrix is aangepast naar de nieuwe federale maatregelen: studentenactiviteiten mogen tot 23 uur plaatsvinden en een student mag op kot drie nauwe contacten uitnodigen. De fakbars blijven de regels van de horeca volgen. Vorige week donderdag was nog tumult ontstaan op de Oude Markt, waar een aantal studenten noch de mondmaskerplicht noch de afstandsregels opvolgden.

De andere federale coronamaatregelen blijven ook in Leuven van kracht. Je mag met maximum drie personen een nauw contact hebben, en niet meer dan vier personen bij je thuis uitnodigen. De scholen blijven voorlopig in code geel, het jeugdwerk is sinds kort ook overgeschakeld naar code oranje.