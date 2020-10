Titelverdediger Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev mogen naar Masters in Londen

De Griek Stefanos Tsitsipas zal volgende maand (15 tot 22 november) zijn titel kunnen verdedigen op de ATP Finals in Londen. Ook de Duitser Alexander Zverev is zeker van een ticket voor het officieuze WK met de acht beste spelers van het seizoen. Dat bevestigde de ATP maandag.

Tsitsipas en Zverev vervoegen in het deelnemersveld Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem en Daniil Medvedev. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar voor het toptoernooi in de O2 Arena. De Argentijn Diego Schwartzman, halvefinalist op Roland Garros, heeft daarvoor de beste kaarten in handen.

Vorig jaar versloeg Tsitsipas in de finale Thiem en werd zo de jongste winnaar van het toernooi sinds Lleyton Hewitt in 2001 (toen 20).