Opvolger Blokker kan schulden niet meer betalen

De winkelketen Mega World, die eerder dit jaar de 123 Belgische Blokkerwinkels overnam, zoekt nu bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat heeft de eigenaar laten weten aan de ondernemingsraad.

De nieuwe eigenaar Dirk Bron heeft aan de leden van de ondernemingsraad laten weten dat hij de WCO-procedure gaat aanvragen bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen. Mogelijk kan de keten zo een faillissement alsnog afwenden.

Het nieuws komt niet bepaald als een verrassing. Zo waren er geruchten over achterstallige huurgelden, aldus Eric Vuchelen van de liberale vakbond ACLVB. Ook werd de bedrijfsrevisor herhaaldelijk de nodige documenten om het bedrijf te controleren geweigerd. Maar volgens Bron zou dat allemaal in orde komen.

De Belgische tak van Blokker kampte al lange tijd met financiële problemen. Bron nam de winkels begin dit jaar over, met het voornemen die na een naamsverandering om te vormen tot een prijsvechter die de strijd met Action moest kunnen aangaan. Hij liet weten die formule een jaar te willen uitproberen, en nam alle 670 personeelsleden van Blokker over.

Al snel bleek echter dat het uitpersen van de Blokker-erfenis een groot deel van de strategie van het bedrijf was. Zo werden de resterende voorraden van Blokker aan dumpingprijzen verkocht. De bevoorrading met nieuwe producten verliep volgens de vakbonden moeilijk. En al snel eiste hij bij de verhuurders van de Blokker-panden zes maanden gratis huur.

Reputatie tegen

Bron heeft alvast zijn reputatie tegen: zijn parcours als zakenman voor extra onzekerheid. In het Nederlandse Den Haag loopt een fraudeproces tegen hem. Bron wordt door het Nederlandse parket beschuldigd van onder meer het vervalsen van een huurovereenkomst, het ontduiken van omzetbelasting en het vergokken van bedrijfsmiddelen. Hij was in ons land ook de koper van Superconfex, maar dat bedrijf ging in 2006 failliet.