‘Wonder woman’ wakkert opnieuw debat aan over huidskleur van Cleopatra

Dat de Israëlische actrice Gal Gadot straks in de huid kruipt van de Egyptische koningin Cleopatra, komt haar op kritiek te staan.

Gal Gadot kondigde zondag vol trots aan dat ze voor haar volgende filmrol in de huid mag kruipen van de legendarische Egyptische koningin Cleopatra. Gadot zal opnieuw samenwerken met Patty Jenkins, die haar eerder regisseerde in Wonder woman, maar niet iedereen is enthousiast over de plannen. Dat na Elizabeth Taylor, Claudette Colbert en Vivien Leigh alweer een witte vrouw werd gekozen voor de rol van Cleopatra zet bij sommigen kwaad bloed.

De filmplannen liggen al veel langer op tafel, en eerder werden al de namen van Angelina Jolie en Lady Gaga genoemd om de hoofdrol te vertolken. Dat opende meteen een vurig debat over de werkelijke huidskleur van Cleopatra. De laatste koningin van Egypte zou immers lang niet zo wit geweest zijn als ze door Hollywood werd voorgesteld, en velen hadden liever gezien dat een gekleurde actrice werd gekozen, in plaats van de 35-jarige Israëlische actrice.

Maar ook de keuze van een zwarte of een Arabische actrice zou historisch niet volledig accuraat zijn, want feit blijft dat geschiedkundigen nog steeds in het duister tasten over de huidskleur van Cleopatra, voornamelijk omdat de identiteit van haar moeder onzeker is.

Langs vaders kant was Cleopatra van Grieks-Macedonische afkomst. Ze was de laatste vorstin van de Ptolemaeëndynastie, ontstaan na de veroveringen van Alexander de Grote in de vierde eeuw voor Christus. Ptolemaeus, een veldheer van Alexander, kroonde zichzelf tot farao van Egypte na Alexanders dood. De Ptolemaeërs waren dus Grieken.