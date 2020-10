Griekse pers: “Laszlo Bölöni wordt nieuwe trainer van Panathinaikos”

Is Laszlo Bölöni binnenkort aan zijn derde ploeg op enkele maanden toe? De Roemeense coach, die eerder dit kalenderjaar nog Antwerp en AA Gent trainde, wordt in de Griekse pers nadrukkelijk gelinkt aan Panathinaikos.

Volgens het plaatselijke SDNA heeft Bölöni zelfs al een mondeling akkoord bereikt met het clubbestuur, en zit hij momenteel in Athene om die overeenkomst op papier te zetten. De 67-jarige Bölöni was eerder al in Griekenland aan de slag voor PAOK. Bij Panathinaikos zou hij het roer overnemen van de Spanjaard Dani Poyatos, die een schamele één op negen pakte in de eerste drie speeldagen van de Griekse Super League.

De voorbije drie jaar was Bölöni in ons land aan de slag. Eerst drie jaar als trainer van Antwerp, waar zijn contract afgelopen zomer niet verlengd werd. Daarna nam hij bij AA Gent over van de ontslagen Jess Thorup, maar na nog niet eens een maand werd de eigenzinnige Roemeen alweer ontslagen bij de Buffalo’s. Tussen 2008 en 2010 was Bölöni ook al trainer geweest van Standard, die hij in 2009 naar de landstitel loodste.