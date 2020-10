Ex-topman Douwe Egberts in bestuur Ontex

Frederic Larmusea, ex-Procter & Gamble en voormalig ceo van Douwe Egberts wordt onafhankelijk bestuurder bij de luiergroep Ontex.

Larmuseau komt aan boord bij Ontex ter vervanging van Gunnar Johansson die na zes jaar de raad van bestuur van Ontex verlaat. Met Larmuseau haalt de nieuwe voorzitter van Ontex, Hans Van Bylen (ex-Henkel) iemand binnen die erg vertrouwd is met de sector van consumentengoederen.

Van Bylen is pas sinds de aandeelhoudersvergadering van mei voorzitter van Ontex en greep ook al in het management in door ceo Charles Bouaziz opzij te schuiven. Die is voorlopig vervangen door Thierry Navarre maar er loopt een formele zoekopdracht die voor een definitieve aanstelling moet zorgen.

Larmuseau werkte al bij verschillende grote groepen en heeft een uitgebreide internationale ervaring in de sector van consumptiegoederen. Hij was tot voor kort CEO van Jacobs Douwe Egberts, het Nederlandse koffiebedrijf dat naar de beurs van Amsterdam trok onder de naam JDE Peet’s Group. Daarvoor werkte hij bijna 17 jaar bij Reckitt Bensicker in verschillende senior management posities in Amerika, het Midden-Oosterse en Azië, na eerder al 7 jaar actief te zijn geweest bij Procter & Gamble.

Van Bylen heeft ook een strategisch comité opgericht in de raad van bestuur. Dat zal uit vier bestuurders bestaan plus de ceo. Van Bylen zal het comité voorzitten. De bedoeling van het comité is om de bijsturing van Ontex van nabij op te volgen.