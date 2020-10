Vrouw (34) neergestoken door ex in Berchem

Een 34-jarige vrouw is maandagmorgen neergestoken door haar ex in Berchem. De vrouw liep verschillende messteken op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar. Haar ex-man werd korte tijd later opgepakt.

De feiten vonden maandagochtend rond half tien plaats in de De Fourneaustraat, niet ver van het station van Berchem. Een 34-jarige vrouw werd er in een woning neergestoken. Ze liep verwondingen in het gezicht en de rug op.

‘Een jonge vrouw liep verschillende messteken op. Ze verkeert niet in levensgevaar’, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte sloeg op de vlucht maar kon korte tijd later al gearresteerd worden in de Van Schoonbekestraat. ‘Zijn betrokkenheid wordt onderzocht’, zegt Bruyns nog. ‘Het gerechtelijk lab is verwittigd en de lokale recherche zal het onderzoek mee voeren.’