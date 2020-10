Coronavirus kan 28 dagen overleven in donker labo

Sars-CoV-2, het virus dat covid-19 veroorzaakt, overleeft op bepaalde oppervlakten 10 dagen langer dan het griepvirus. Ook blijft het langer aanwezig bij koude temperaturen. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. De tests werden wel gedaan in een donker labo en houden dus geen rekening met UV-licht.

Wetenschappers van het Australische onderzoekscentrum CSIRO hebben ontdekt dat het coronavirus langer overleeft bij koude temperaturen. Ook blijkt dat het virus tot 28 dagen kan overleven op oppervlakten zoals een gsm-scherm, papieren bankbiljetten, roestvrij staal en vinyl. In een verklaring meldde het onderzoeksteam dat het virus langer overleefde op papieren bankbiljetten dan op plastieken. Euro-bankbiljetten worden gemaakt van katoenpapier.

Het onderzoek werd wel uitgevoerd in een donkere ruimte waardoor er geen rekening wordt gehouden met de invloed van UV-licht. Daarvan is al bekend dat het de levensduur van het virus op oppervlakken vermindert. ‘Daarom dat het buiten waarschijnlijk veiliger is dan binnen, omdat er UV-licht is’, zei Peter Collignon, een Australische professor gespecialiseerd in infectieziektes. ‘Het virus kan geïnactiveerd worden op speelplaatsen en dingen die in de zon staan.’

Het is ook niet helemaal duidelijk hoe groot de rol van oppervlakten is in de verspreiding van het virus. Op dit moment wordt aangenomen dat het virus vooral overgedragen wordt wanneer mensen hoesten, niezen of praten. Collignon schat dat 90 procent van de mensen daardoor besmet worden en slechts 10 procent door het aanraken van een besmet oppervlakte of een besmette hand.’ Dat neemt niet weg dat handen wassen nog steeds aangeraden is, voegde hij daaraan toe. Ook het regelmatig ontsmetten van oppervlakten wordt aangeraden

Verder blijkt dat het virus bij 20 graden, wat rond de gemiddelde kamertemperatuur ligt, bijzonder sterk is en tot 28 dagen kan overleven op gladde oppervlakten zoals een gsm-scherm. Ter vergelijking: het griepvirus houdt het in vergelijkbare omstandigheden tot zeventien dagen uit.

Bij hogere temperaturen daalt het tijdsduur. Zo bleken sommige oppervlakten na 24 uur niet meer besmettelijk bij een temperatuur van 40 graden.

Het vermogen van het coronavirus om bij lagere temperaturen op roestvrij staal besmettelijk te blijven, zou een verklaring kunnen zijn voor de uitbraak van corona in de vleesverwerkingsindustrie en koelopslag. Wereldwijd hebben duizenden arbeiders in vleesverwerkende fabrieken en slachthuizen positief getest.