Elise Mertens valt uit top twintig, Poolse Iga Swiatek klimt na titel op Roland Garros naar plaats zeventien

Elise Mertens is na Roland Garros haar plaats in de top twintig van het vrouwentennis kwijt. De Limburgse verloor in Parijs in de derde ronde en zakt maandag in het nieuwe WTA-klassement een positie naar nummer 21. De Poolse Iga Swiatek ziet haar verrassende eindzege aan de Porte d’Auteuil vertaald in een sprong van 54 naar 17.