Engelse pers onder indruk van Rode Duivels ondanks nederlaag: ‘We hebben nog een hele weg af te leggen’

Nee, de Belgen hebben zondag geen goede beurt gemaakt met de 2-1-nederlaag tegen Engeland. Hoewel: de plaatselijke media blijken wel onder de indruk van de passage van de Rode Duivels. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne krijgen lof, het kwaliteitsverschil in het voordeel van ons land wordt benadrukt.

2-1 gewonnen van de nummer één van de wereld, maar toch eerder gelukkig. Dat is de teneur in de Engelse media na de zege van The Three Lions tegen de Rode Duivels. De penalty die tot de Engelse gelijkmaker leidde was licht, de deviatie die de winnende goal tegen de touwen deed belanden fortuinlijk. ‘Het grootste deel van de eerste helft werden ze gewoon weggetikt door de kwaliteit van de ploeg van Roberto Martinez’, stelt de BBC. ‘Martinez zal zich toch eens afvragen hoe het kwam dat België hier niet met de zege of minstens een draw is gaan lopen na zo’n vroege dominantie’, aldus The Telegraph. ‘Het beste team op de wereldranking was niet hun efficiënte zelve op Wembley’, analyseert The Independent.

Bij The Daily Mail beklemtonen ze dat de Rode Duivels nog steeds een van de te kloppen landen zal zijn op het EK volgend jaar. ‘Engeland heeft deze veldslag misschien wel gewonnen, maar het heeft nog een hele weg af te leggen om ook de oorlog te winnen en België voorbij te steken. Martinez hoeft zich, ondanks zijn boze geschreeuw aan de zijlijn van zondag, nog geen zorgen te maken’, verwezen ze naar de kwaliteit van de Rode Duivels.

Lukaku en De Bruyne

Bij de Belgen gooiden doelpuntenmaker Romelu Lukaku en aanvoerder Kevin De Bruyne immers hoge ogen. ‘Als Lukaku op zijn best is, kan hij een match in zijn eentje winnen. Zo sterk is hij. Met iemand van zijn kwaliteit alleen voorin - hij is een van de beste spitsen in Europa - kan België iedereen pijn doen’, schrijft The Daily Mail. ‘En dan is er nog De Bruyne. Hij was misschien fysiek niet top - getuige zijn voortijdige wissel - , maar kwam nog steeds met momenten die ons ademloos lieten, zoals die pass voor Carrasco. Hij zal de beste middenvelder op het EK zijn.’

‘Maar even cruciaal waren de afwezigen. Martinez miste met de broers Hazard, Courtois, Vertonghen, Mertens en Vermaelen zes belangrijke krachten. Zij hadden het verschil kunnen maken. Na afloop was er geen woede bij de Belgen, enkel respectvolle knuffels. Zo vriendelijk zouden ze niet geweest zijn als ze gedacht zouden hebben dat Engeland een bedreiging is. Engeland is nog steeds bezig de kloof te dichten.’