Politie betrapt 200 aanwezigen op illegaal feest in Neder-over-Heembeek

De Brusselse lokale politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Neder-over-Heembeek een feest met zo’n 200 aanwezigen stilgelegd. De helft had geen mondmasker op en hield geen afstand.

Dat meldt de Brusselse politie maandag. ‘Onze dispatching werd omstreeks 23.45 uur verwittigd van een mogelijk feestje’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. ‘Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, bleek dat er zowat 200 mensen aanwezig waren.’

Ongeveer de helft van hen droeg geen mondmasker en hield niet de nodige afstand. Het etablissement heeft een toelating om tot 1 uur open te blijven maar op het moment dat onze ploegen tussenkwamen, werd er niet gegeten. Het ging duidelijk niet om een restaurant. Onze ploegen hebben het feest stilgelegd, de identiteit genoteerd van alle aanwezigen en het etablissement gesloten.’

Hotel

Ook in de nacht van zaterdag op zondag werd in Brussel al een feest stilgelegd. Een politiepatrouille merkte in een klein hotel in het centrum van Brussel veel bezoekers op, terwijl er eigenlijk maar 18 plaatsen zijn. Na een controle bleek dat er 54 mensen aan het feesten waren. De kamers waren gehuurd door studenten. Alle aanwezigen kregen een proces-verbaal.