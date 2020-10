Weyts wil onderwijs op code geel houden: ‘Scholen openhouden voor alle kinderen is veiligst’

Qua aantal besmetting kleurt ons land roodgloeiend op de Europese kaart, maar het onderwijs blijft op kleurcode geel. Dat zei Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandagochtend op Radio 1. Dat is het veiligst en pedagogisch het beste, klonk het.

Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) staat niet de springen voor een kleurwijziging in het onderwijs. ‘Wij hebben heel hard gevochten om die scholen terug open te krijgen voor alle kinderen en ik wil die ook gewoon open houden’, zei hij maandagochtend op Radio 1. ‘Dat is het veiligste voor iedereen.’

Uit evaluaties blijkt volgens Weyts dat de scholen uitstekend werk doen, de draaiboeken werken en er kordaat wordt opgetreden. ‘Het aantal besmettingen, zeker als je dat vergelijkt met de rest van de samenleving, valt echt goed mee op de scholen. Er zijn inderdaad scholen waar klassen in quarantaine gaan maar dat is teken dat het systeem werkt. Er wordt gewag gemaakt van een tiental scholen op een totaal van 4.000 scholen.’

Gecontroleerde omgeving

Code oranje zou betekenen dat leerling uit het derde middelbaar en ouder week om week thuis les volgen. ‘Het is een illusie dat die leerlingen dan gewoon thuis zitten, zeker in een grootstedelijke context’, argumenteerde Weyt. ‘Je houdt ze beter in een controleerde omgeving. Dat is het veiligste voor iedereen. Pedagogisch is het ook het beste om de kinderen en jongeren naar school te laten gaan.’

Weyts is ook minister van Sport, of er daar extra maatregelen komen wordt vandaag besproken. Indoorsporten en kleedkamers worden immers beschouwd als mogelijke bronnen van besmettingen. ‘De belangrijkste criterium is nog altijd: is er sprake van een gecontroleerde omgeving? Dan stel je vast dat de veiligheidsmaatregelen beter gevolgd worden.’