Stig Broeckx gaat trouwen: ‘Het leven is zó mooi’

Stig Broeckx heeft op zijn Instagram-pagina bekendgemaakt dat hij gaat trouwen met zijn vriendin Marlies.

Broeckx viel in de Baloise Belgium Tour van 2016 bijzonder zwaar na een aanrijding met twee motards die het peloton wilden voorbijrijden. Die kwamen ten val en werden in de groep gekatapulteerd met een immense valpartij tot gevolg. Er waren in totaal achttien renners betrokken bij het ongeval.

Pieter Jacobs kwam zwaargehavend uit het ongeval uit en Broeckx lag wekenlang in coma. De renner liep zware hersenschade op in zowel hersenstam als verschillende hersendelen.

De seingevers die op de motors zaten, werden in 2017 verantwoordelijk gesteld voor het ongeval.

Intussen heeft Broeckx een hele lange revalidatie achter de rug. Hij woont alleen, en is sinds eind vorig jaar samen met vriendin Marlies. Zij zei zondag ‘ja’ op zijn grote vraag.