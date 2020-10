Vragen over WK veldrijden in Oostende, UCI en minister van Sport Ben Weyts hebben zondag crisisoverleg

30 en 31 januari 2021 in Oostende, dat had het hoogtepunt moeten worden van het veldritseizoen. Dan zou het WK verreden worden aan de Wellington-hippodroom. Alleen: nadat al de helft van de wereldbekermanches sneuvelde door het oprukkende coronavirus, zijn er heel wat vragen gerezen over dat WK. Kan het nog doorgaan? En zo ja, in welke vorm?

Peter Van den Abeele, Head of Off-Road van de UCI, zit om die reden komende zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen samen met minister van Sport Ben Weyts. “Dan moet duidelijk worden wat er precies kan en wat niet. In afwachting van een doeltreffend gesprek, waarin alle standpunten aan bod zullen komen, kan en wil ik niet op de zaken vooruitlopen”, zegt onze landgenoot in Het Laatste Nieuws. “We blijven er voorlopig van uitgaan dat er een WK plaatsvindt op 30 en 31 januari 2021.”

Als het WK doorgaat, is de vraag wel op welke manier dat zou zijn. Van den Abeele verwijst alvast naar het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang van afgelopen weekend. Dat hoefde niet afgelast te worden, maar ging door zonder publiek.

Vorige week raakte bekend dat de wereldbekermanches veldrijden in het Zwitserse Villars (16 en 17 januari 2021) en het Nederlandse Hoogerheide (23 en 24 januari 2021) van de veldritkalender verdwijnen. Eerder sneuvelden ook al de wereldbekercrossen in Diegem (27 december), Koksijde (22 november) en het Franse Besançon (29 november) op de aangepaste kalender met elf manches die deze zomer werd bekendgemaakt. Er blijven dus nog zes races over.