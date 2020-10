Captatieverbod in deel van West-Vlaanderen na bedrijfsbrand

De brand bij de firma Belcroom in Roeselare heeft mogelijk voor vervuiling van het oppervlaktewater in de regio gezorgd. In afwachting van de resultaten van het onderzoek heeft de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod uitgevaardigd voor de Mandel en de Leie.

Het captatieverbod is van kracht tussen Sint-Baafs-Vijve en de Oost-Vlaamse grens.

Belcroom is een firma die metalen behandelt. De brand was snel onder controle, en er bleek geen sprake van verspreiding van giftige stoffen in de lucht. Maar het bluswater is wel in contact gekomen met metalen en zuren in het bedrijf.

Van de omliggende waterlopen en het grondwater werden daarom zondag waterstalen genomen. Tot de resultaten bekend zijn, heeft de provincie West-Vlaanderen een captatieverbod afgekondigd op de Mandel en de Leie. De maatregel moet de eventuele watervervuiling inperken en geldt van de Oost-Vlaamse grens tot in Sint-Baafs-Vijve, een deelgemeente van Wielsbeke.

Voor de stockage en het oppompen van het bluswater werd contact opgenomen met een gespecialiseerde firma.