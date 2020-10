LeBron James leidt LA Lakers naar eerste NBA-titel in tien jaar tegen Miami Heat

Los Angeles Lakers heeft de titel in de NBA binnengesleept. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het zesde duel in de NBA-finale van Miami Heat, met opnieuw Goran Dragic, en kwam daarmee op een beslissende 4-2 voorspong in de best-of-seven-serie.

De ploeg van LeBron James won het duel met 106-93. De superster was zelf goed voor een triple-double en tekende voor 28 punten, 14 rebounds en 10 assists. Zijn ploegmaat Anthony Davis voegde daar een stevige double-double (19 punten en 15 rebounds) toe. Rajon Rondo scoorde 19 punten, plukte 4 rebounds en gaf 4 assists. Voor Rondo is het na 2008, met Boston Celtics, zijn tweede NBA-titel. Het is voor Davis zijn eerste titel. “Dit is voor Kobe Bryant. Hij was steeds bij ons,” zei een emotionele Anthony Davis. NBA-legende en Laker-icoon Kobe Bryant overleed eerder dit jaar in een helikopter crash. Hij veroverde tien jaar geleden met de LA Lakers de laatste titel.

“This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers!” pic.twitter.com/LVmDZ3BB6s — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Ook voor NBA-superster Dwight Howard is het in zijn zestiende campagne in de NBA de eerste titel. Voor coach Frank Vogel (47) is het in zijn eerste campagne met de Lakers meteen raak. Het is de zeventiende keer dat Los Angeles Lakers de titel in de wacht sleept. Daarmee deelt de club het record qua aantal kampioenschappen met de Boston Celtics. LeBron James heeft zelf nu vier keer de titel gewonnen. Hij deed dat eerder in 2012 en 2013 met Miami Heat en in 2016 met Cleveland Cavaliers. King James werd ook uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de NBA-finale en dit voor de vierde keer in zijn carrière.