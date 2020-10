Nog tot eind deze week wachten op droger weer

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het maandag vaak bewolkt, zo meldt het KMI. Ondanks opklaringen her en der worden ook enkele buien voorspeld, vooral in het centrum en oosten van het land.

We halen maandag maxima van 9 tot 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen.

Maandagavond en -nacht neemt de bewolking verder toe en in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten kan het nog droog blijven met enkele opklaringen. De minimumtemperaturen variëren van 1 à 2 graden in de Ardense valleien, 7 à 8 graden in het centrum en tot 9 graden aan zee.

Dinsdag sleept een regenzone over de westelijke landshelft met perioden met wat regen. Hoe meer naar het oosten, hoe droger en hoe groter de kans op enkele opklaringen. In het westen blijft het de hele dag betrokken. De maxima bedragen rond 12 graden in het centrum bij een matige zuidoostenwind.

Woensdag belooft eerst nog droog te worden, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het oosten en later gaat het regenen. Donderdag is het vaak zwaarbewolkt met regen. Vrijdag wordt het geleidelijk meestal droog. Met amper 10 à 11 graden blijft het echter kil. Zaterdag blijft het meestal droog en is er kans op af en toe wat zon. Zondag is het wisselend bewolkt en ook meestal droog.