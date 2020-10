Gemiddeld meer dan 4.000 besmettingen per dag

De coronacijfers blijven verder stijgen in ons land. Er worden dagelijks gemiddeld meer dan 4.000 besmettingen geregistreerd, meer dan 125 mensen opgenomen in het ziekenhuis en zo’n 16 sterfgevallen gemeld.

Tussen 2 en 8 oktober zijn in België gemiddeld 4.153,7 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, zo blijkt maandagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Woensdag 7 oktober waren er 6.505 positieve tests wat een record is. Sinds het begin van de epidemie zijn al 162.258 mensen besmet geraakt.

Er werden de afgelopen 14 dagen 387,1 besmettingen per 100.000 inwoners geteld in ons land. Daarmee is België na Tsjechië het zwaarst getroffen land in Europa.

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan. In de ziekenhuizen zijn tussen 5 en 11 oktober gemiddeld elke dag 125,9 mensen opgenomen, een stijging met 62,5 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.329 coronapatiënten (+ 6 procent) in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 243 (+ 8 procent) op intensieve zorgen.

Tussen 1 en 7 oktober zijn gemiddeld 16,1 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.191 mensen gestorven aan covid-19 sinds het begin van de epidemie.

Er werden in diezelfde periode dagelijks zo’n 38.300 test afgenomen waarvan er 10.4 positief waren. De postiviteitsratio blijft daarmee verder stijgen.

Nieuwe maatregelen

In een poging de stijgende cijfers af te remmen, zijn sinds vrijdag nieuwe coronamaatregelen in werking. Het referentiecijfer – dat aanduidt met hoeveel mensen je individueel nauw contact mag hebben buiten de mensen in je huishouden – ligt vanaf dan op drie. Op café gaan mag nog met maximaal vier per tafel. Voor huishoudens van meer dan vier personen is er nog geen uitzondering. De cafés moeten sluiten om 23 uur. Privébijeenkomsten worden beperkt tot vier gasten. Buiten zijn alleen niet-georganiseerde samenscholingen van maximaal vier toegelaten.