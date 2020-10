Door een domme overtreding en een toevalstreffer hebben de Rode Duivels tegen Engeland hun eerste nederlaag in twee jaar geleden. Brute pech? Of stof tot nadenken?

Zo streng de Belgische voetbalpers was in de pre-‘Gouden Generatie’-tijd, zo mild is ze tegenwoordig als het over de Rode Duivels gaat. Na het 1–1-gelijkspel in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust was de ...