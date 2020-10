Roberto Martinez niet tevreden met tweede helft van Rode Duivels: “Moeten aantal zaken bekijken”

Roberto Martinez baalde zondagavond na het met 2-1 verloren duel tegen Engeland, op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League.

Voor de Rode Duivels was het de eerste nederlaag in bijna twee jaar, pas de vierde onder Martinez, en daarmee spelen ze de leidersplaats in de groep kwijt aan Engeland. “Er zijn toch een aantal zaken die we moeten bekijken. Onze reactie na die tweede tegentreffer moet beter. We beëindigden de wedstrijd niet op het niveau dat we gewoonlijk wel halen”, vertelde de bondscoach na afloop.

Martinez zag nochtans een sterke eerste helft van de Belgen, die ook verdiend op voorsprong kwamen. Alles leek onder controle, totdat de gelijkmaker viel op een vermijdbare strafschop. “Ik ben teleurgesteld, want die eerste helft was van ons. Ik vond ons echt goed spelen, ondanks de afwezigheden en het iets jongere team dat we daardoor aan de aftrap brachten. In die eerste helft zagen we dat er ondanks de spelers die we misten, toch veel mogelijk was. Met die tegentreffer op strafschop hebben we tegenslag, na de pauze scoren zij met een afgeweken bal. In die tweede helft zat het echt niet mee. We probeerden te forceren en kwamen niet meer in ons spel. Na die 2-1 was er wel nog een reactie, maar die was toch niet zoals andere keren. We kwamen moeilijker aan kansen, de uitvoering voorin was minder.”

Foto: Photo News

Gareth Southgate: “Je moet kunnen afzien om zulke duels te winnen”

De onverwachte zege stemde Engels bondscoach Gareth Southgate uiteraard erg tevreden.

“We kenden de kwaliteiten van België”, begon Southgate na afloop voor de microfoon van Sky Sports. “Het is echter niet makkelijk een oplossing te vinden. We konden in de beginfase de bal onvoldoende bijhouden en waren een beetje traag bij de tweede bal. We slaagden er niet in antwoorden te bieden op de mogelijkheden van België. Het was een match van een zeer hoog niveau, een zeer goede ervaring voor ons.”

“Het belangrijkste voor mij was dat we onze moeilijke openingsfase konden overkomen”, vervolgde Southgate. “De penaltygoal heeft ons terug in de wedstrijd gebracht. Na de pauze vond ik onze prestatie zonder bal - tegen zo’n teams moet je immers ook heel sterk zijn als je de bal niet hebt - zeer goed. We speelden zeer compact. Je moet als team kunnen afzien om zulke wedstrijden te winnen en dat is wat we vandaag gedaan hebben.”