België op een na zwaarst getroffen land in Europa

Er is nog maar één land dat op de coronakaart van Europa slechter scoort dan België. Ons land laat nu ook Spanje en Nederland achter zich in de lijst met landen die het zwaarst getroffen zijn door de pandemie. De slechtste leerling van de Europese klas blijft Tsjechië.

De coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) geeft dag na dag een somberder beeld van de pandemie in Europa. Meer dan de helft van de Europese landen – zestien zijn het er al – tellen meer dan 120 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen en kleuren daardoor donkerrood.

Ook in België is de stijging de jongste dagen steeds forser geworden. Dat blijkt nu ook uit de cijfers van het ECDC: ons land stond vrijdag nog vijfde, maar liet zaterdag Frankrijk al achter zich en zondag werden ook Spanje en Nederland ingehaald in de lijst met zwaarst getroffen landen. Met 364 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners scoren we ver boven de drempel van 120. Alleen Tsjechië – 433 gevallen per 100.000 inwoners – laat nog slechtere cijfers optekenen.

De zestien Europese landen die rood kleuren zijn Tsjechië, België, Nederland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Slovakije, Luxemburg, Roemenië, Malta, Slovenië, Ierland, Oostenrijk, Hongarije en Portugal.