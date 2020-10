Flanders Classics tevreden na Gent-Wevelgem: “Goed nieuws voor de Ronde: fans bewezen dat coronaproof koersen kan”

CEO van Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, slaakte een zucht van opluchting nadat bleek dat alle gestelde coronamaatregelen, die door zijn team werden uitgevaardigd tijdens de 82e Gent-Wevelgem, netjes werden opgevolgd. De hellingen werden publieksvrij gemaakt en ook de start- en finishzone waren verboden terrein voor de wielerfans. Aan hen was ook gevraagd de wedstrijd thuis op televisie te volgen. Ook die oproep werd massaal gevolgd.

“We hebben vandaag gezien dat iedereen perfect bereid is om mee te werken aan coronaproof wielrennen. Naar volgende week toe, met de Ronde van Vlaanderen, was dat heel belangrijk. Ons plan is gelukt, ook al is het misschien heel vreemd om aan de start of finish, of op de hellingen, geen publiek te zien staan. Blijkbaar kan men het wielrennen ook aantrekkelijk maken zonder toeschouwers. Wij zijn het al een beetje gewoon. We hebben zo al enkele koersen georganiseerd”, vertelde Van Den Spiegel.

Er werd met argusogen naar Gent-Wevelgem gekeken, al zeker gezien de stijgende coronacijfers en de definitieve afgelasting van Parijs-Roubaix. “Onze laatste test is andermaal geslaagd. Ik maakte me toch wel wat zorgen in aanloop naar Gent-Wevelgem. Zou iedereen de raadgevingen wel opvolgen? De wielerfans hebben bewezen dat ik me helemaal geen zorgen hoefde te maken. Het toont aan dat iedereen zijn steentje wil bijdragen door de koersen van thuis te volgen. Nog een weekje en dan kan de riem er weer even af.”