Jolien D’hoore wint Gent-Wevelgem voor vrouwen: “Eindelijk is het gelukt”

Jolien D’hoore (Boels Dolmans) heeft zondag de negende editie van Gent-Wevelgem voor vrouwen elite, met start in Ieper en aankomst na 141,1 kilometer in Wevelgem, op haar naam geschreven. De 30-jarige D’hoore haalde het na een sprint met elf van de Belgische kampioene Lotte Kopecky. De Duitse Lisa Brennauer vervolledigde het podium. De Australische Sarah Roy werd vierde, voor de Italiaanse Marta Cavalli.

Van bij de start lag het tempo meteen zeer hoog met slag om slinger pogingen om een vlucht op te zetten. Die nervositeit zorgde voor enkele valpartijen in de beginkilometers van de wedstrijd. Het bleef onrustig, maar toch trok een voltallig peloton naar de beklimming van de Kemmelberg. In de afzink van die bult sloeg Liane Lippert tegen de vlakte en hield zo onder andere Lotte Kopecky even op. De Belgische kampioene bevond zich in een tweede groepje, maar op 32 kilometer van de finish smolten de eerste twee groepjes samen en vormde zich hierdoor een kopgroep met elf rensters.

Daar maakte Jolien D’hoore deel van uit naast Lotte Kopecky, Lisa Brennauer, Sarah Roy, Elizabeth Deignan, Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk, Amy Pieters, Demi Vollering, Marta Cavalli en Lauren Stephens. Al snel werd duidelijk dat de laureate uit dit gezelschap zou komen, gezien achter deze kopgroep de cohesie helemaal wegviel. Wanneer ook voorin meer naar elkaar gekeken werd dan vol voor de zege te gaan, sloop het peloton alsmaar dichter. Met nog vier kilometer voor de boeg versnelde Ellen van Dijk. De Nederlandse werd echter snel geremonteerd. Het sein dan voor Amy Pieters om het van kop af te proberen. Ook dit lukte niet en in de sprint met elf haalde Jolien D’hoore het van Lotte Kopecky.

Jolien D’hoore volgt zo de Nederlandse Kirsten Wild op als eindlaureate van Gent-Wevelgem. Laatstgenoemde testte in aanleiding naar deze wedstrijd positief op corona en kon dus niet starten.

“Eindelijk is het gelukt”

Pas na de negende editie van Gent-Wevelgem voor vrouwen prijkt er een Belgische naam op de erelijst. Het is die van Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) geworden. Zij was in een sprint met elf sneller dan een andere Belgische, Lotte Kopecky. De Duitse Lisa Brennauer mocht als laatste het podium op.

“Ik wist dat deze koers me ligt, maar voordien was het hier altijd wel net niet voor mij. Vandaag is het me eindelijk gelukt. Ik voelde me de hele dag heel goed. Ook toen we de Kemmelberg opreden. Dat was hier ooit wel anders, want nu kon ik met de eersten naar de top rijden. Eens we aan het afdalen waren voelde ik mijn winstkansen groeien en zag ik de afloop wel rooskleurig in”, vertelde D’hoore.

“Amy Pieters was mee in de kopgroep en die maande me aan alles op mijn sprint te zetten. Pieters riep constant dat ik rustig moest zijn en moest wachten tot de laatste rechte lijn om het af te maken. Zij was eigenlijk van goudwaarde.”

Nog nooit won een Belgische deze koers. Nu zijn de plaatsen 1 en 2 voor Belgische rensters. “Lotte Kopecky is al een tijdje heel goed bezig en ik kon nu ook uitpakken met een overwinning. Ik zit in een heel sterke ploeg en dat is mooi meegenomen in wat volgt met de Ronde van Vlaanderen van volgende zondag.”

Lotte Kopecky: “Propaganda voor het vrouwenwielrennen in België”

Even leek de sprint van Gent-Wevelgem een remake te worden van de sprint van het Belgisch kampioenschap op de weg. Op de Vanackerestraat werden de plaatsen van Anzegem echter omgewisseld. Nu haalde Jolien D’hoore het wel en moest Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) vrede nemen met de dichtste ereplaats.

“Het was Amy Pieters die me noopte om de sprint van heel ver in te zetten. Reageer ik niet op haar uitval, dan wint ze solo. Daarom reed ik naar haar wiel, maar wist ik ook dat ik dan niet meer mocht stilvallen omdat ze zo over me heen zouden walsen. Pieters bleek achteraf een mooie lead-out te zijn voor Jolien D’hoore”, verduidelijkte Lotte Kopecky.

Die luxe had Jolien D’hoore wel nog om een ploegmaat mee te hebben. Lotte Kopecky zat helemaal geïsoleerd en kon op geen steun meer rekenen. “Ik denk dat het zeer mooi is dat zowel de eerste als de tweede in de uitslag Belgische rensters zijn. Dit is propaganda voor het vrouwenwielrennen in België. Maar ik had natuurlijk liever op één gestaan. Het was wel een spannende wedstrijd. Met elf trokken we naar de eindmeet. Ik schatte mijn kansen op de zege wel groot in, maar ik botste op een sterkere Jolien D’hoore.”