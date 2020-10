Nadal toont zich te sterk voor Djokovic en wint voor dertiende keer Roland Garros

Rafael Nadal heeft in de finale van Roland Garros korte metten gemaakt met Novak Djokovic. Het is al de dertiende keer dat de Spanjaard het tornooi wint.

De 34-jarige Spanjaard liet niets heel van het nummer 1 van de wereld én een man die dit jaar nog geen match had verloren. Na 2 uur 41 inuten stond de eindstand op het bord: 6-0, 6-2 en 7-5. Met deze overwinning boekt Nadal zijn 13de eindzege op Roland-Garros. Wat betreft aantal zeges in grand slams beent hij meteen ook recordhouder Roger Federer bij: ze hebben er nu allebei 20.

Eenrichtingstennis

Vanaf de eerste balwisseling was het eenrichtingstennis, waarbij Rafael Nadal zijn tegenstander constant onder druk zette. Vol ongeloof keek Novak Djokovic naar de overkant van het terrein. Hoe kan iemand zelfs de best geplaatste ballen terughalen? En dat diezelfde man daarbovenop ook nog de meest dodelijke prikken – met verwoestende forehands, met subtiele dropshots, met dodelijke slices…- uitdeelt? Zelfs drie breakballen in game 4 of een 40-0 bonus in game 5 konden de hatelijke 0 achter Djokovic’ naam wegvegen: 6-0 na 48 minuten. De beste spelers van de afgelopen vijf jaar hadden in hun 55 eerdere confrontaties 148 sets afgewerkt en dit was slechts de tweede keer dat een bagel tot stand kwam. En nooit eerder was dat gebeurd in een van hun acht grand slam-finales.

Slachting

Uiteraard had het nummer 1 van de wereld al betere middagen gekend en dat vat vol emotie oogde tammer dan anders (zou die uitbarsting op de US Open nog sluimeren?), maar deze slachting kwam vooral tot stand door de superioriteit van Nadal. De meest overtuigende stat? Halfweg de tweede set – na anderhalf uur wedstrijd en twaalf games - had het Spaanse fenomeen amper 3 unforced errors achter zijn naam staan (tegenover 27 exemplaren voor Djokovic). Perfectie bestaat niet, maar dit kwam toch angstwekkend dicht in de buurt. Niet dat het een troost was, maar in de tweede set kon Djokovic warempel twee keer zijn opslag behouden. De bal moest al twee keer de lijn kussen vooraleer Djokovic een rally naar zich toe kon halen. Tegen een Nadal-in-killermodus volstaat dat natuurlijk niet: 6-2.

Djokovic had in dit jaar nog geen enkele match verloren, maar Rafa à Roland blijft de zwaarste opgave in de geschiedenis van het tennis (en dozijnen andere sporten). Pas halfweg de derde set rechtte Djokovic de rug. Aan zijn eerste servicebreak van de middag (3-3) voegde hij zijn beste spelletje (3-4) toe. Plots kwam er vuur in zijn gebaren en venijn in zijn blik. En sloop er spankracht in het duel. Het publiek - hopende op een langere zit - schaarde zich achter Djokovic. Zou er toch nog een wonder geschieden? Niet met Nadal. Niet in Parijs. Niet in 2020.