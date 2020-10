Mads Pedersen profiteert in Gent-Wevelgem van rivaliteit bij achtervolgers: “Had vertrouwen in mijn sprint”

De Deen Mads Pedersen heeft nu ook Gent-Wevelgem op zijn palmares gezet. Hij begon zondag de sprint met de kopgroep, waar ook nog Alberto Bettiol, Florian Sénéchal en Matteo Trentin deel van uitmaakten, van ver op kop. Niemand slaagde erin de bonkige Deen te overrulen en zo mocht hij het zegegebaar maken op de Vanackerestraat in Wevelgem. Eerder al won hij de tweede rit in de Ronde van Polen en ook de tweede etappe van de Binckbank Tour, waar hij ook het puntenklassement voor zijn rekening nam.

LEES OOK. Wout van Aert begrijpt Mathieu van der Poel niet: “Hij wilde blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij zelf won”

Die sprint met vier kwam er omdat er enorm veel rivaliteit was in de achtervolgende groep. “Misschien wel, maar dat is toch in elke koers zo. Het leek wel zo dat enkele renners elkaar het licht in de ogen niet gunden. Dat kon ik uitspelen natuurlijk”, vertelde Pedersen.

“Ik was al blij dat ik naar de drie kon rijden. Ik moest omzeggens twee sprinten rijden. De eerste op iets minder dan twee kilometer van de finish en dan in de laatste rechte lijn. Florian Sénéchal reed voor mij en trok door. Dan kon ik mezelf ook op gang trekken. Met het gekende gevolg. Ik geloofde ook in mijn sprint, ik wist dat ik snel was.”

De koers werd gereden in een typisch Belgisch herfstweer. “We hebben zowat alle weertypes gehad vandaag. Dan weer regende het, dan scheen de zon en begon het daarna opnieuw te regenen. Schitterend dus”, lachte Pedersen. “Op zowat tien kilometer van de eindmeet maakte ik een heel moeilijk moment mee. Ik stond zelfs op de limiet om krampen te krijgen. Gelukkig was dat niet het geval. Naarmate we naar de eindmeet reden, zag ik wel wat winstkansen. En dan kwam die uitval er op twee kilometer van de finish. Ik kon naar Florian Sénéchal, Matteo Trentin en Alberto Bettiol rijden en zo kwam het tot een sprint met vier.”

Volgende zondag is er de Ronde van Vlaanderen. Met een zege in Gent-Wevelgem op zak kan hij die wedstrijd zonder al te veel druk aanvatten. “We koersen door de huidige omstandigheden altijd alsof het onze laatste wedstrijd is. Dat zal in de Ronde van Vlaanderen niet anders zijn. Ik trek naar die koers met de intentie om deze ook te winnen. Natuurlijk is de concurrentie groot. In de Ronde zullen opnieuw dezelfde renners als altijd de wedstrijd kleuren en daar hoop ik bij te zijn.”