Hyundai pak met Sordo en Neuville plaatsen één en twee in Rally van Sardinië, onze landgenoot kan daarmee leven

Hyundai pakte met Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) en Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) de dubbel in Sardinië. Eerder dit seizoen deed de Zuid-Koreaanse constructeur dat ook al in de rally van Estland met Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) en Craig Breen (Hyundai i20 Coupe WRC). Dankzij het resultaat van zondag komt Hyundai opnieuw aan de leiding bij de constructeurs en heeft het zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Toyota.

Teambaas Andrea Adamo was aan de finish een tevreden man. “Dani speelde deze ochtend met mijn hart door plotseling zoveel tijd te verliezen. Thierry heeft een fantastische rally gereden en Ott won de powerstage. Ik ben bijzonder fier op mijn rijders. Ik weet niet of zij mij of ik hun verdien.”

Toen Adamo gevraagd werd of er nog een positiewissel zat aan te komen, antwoordde hij in zijn eigen gekende stijl. “Kijk naar het verschil. Je hoeft geen Einstein te zijn om te weten dat het moeilijk is om te spelen. Ik ben blij voor Dani. Ik weet hoe close hij was met Laura Salvo. Mijn gedachten zijn met haar en bij haar familie.”

Laura Salvo verongelukte zaterdag tijdens een rally in Portugal. De Spaanse co-rijdster was 21 jaar.

Neuville kan leven met tweede plaats

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hadden de voorbije drie dagen alles uit de kast gehaald om toch te kunnen winnen, maar het mocht uiteindelijk niet zijn. Net als in Turkije moet Neuville tevreden zijn met de tweede plaats. In de WK-tussenstand schuift de Belg op naar de derde plaats, met nog 60 punten te verdienen heeft Neuville 24 punten achterstand op Elfyn Evans. De opdracht wordt aartsmoeilijk, maar met het typische parcours van de Ypres Rally in het verschiet is de opdracht van de Belg niet onmogelijk. In het verleden verslikte menig buitenlander zich in het verraderlijke Belgische parcours.

“Ik ben heel blij met mijn tweede plaats en de vier extra punten van de powerstage”, zegt Thierry Neuville. “Dankzij dit resultaat schuif ik, na een fantastische strijd met Sébastien Ogier, op naar de derde plaats in de WK-tussenstand. We hebben de voorbije dagen alles geprobeerd. Er zijn natuurlijk een paar dingen waarmee we tijd verloren, zoals de motor die tot twee keer afsloeg. Misschien hebben we daar wat tijd laten liggen. Ik wil Dani feliciteren met de mooie zege. Voor het team is deze dubbel fantastisch.”