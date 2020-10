Rode Duivels zonder Vertonghen en Praet tegen Engeland

Het is puzzelen geweest voor bondscoach Roberto Martinez. De bondscoach kan geen beroep doen op basispionnen Thibaut Courtois, Dries Mertens en Eden Hazard. Achteraan was Jan Vertonghen lang onzeker en haakt nu definitief af. Net als Dennis Praet.

Terwijl Mignolet in de plaats van Courtois een voor de hand liggende keuze is, had Martinez meerdere opties om aanvoerder Hazard te vervangen. Uiteindelijk lijkt Yannick Carrasco de voorkeur te krijgen. De flankaanvaller – die ook wel eens de volledige flank voor zijn rekening moet nemen – kan zich zo nog eens offensief uitleven. In zijn rug zal Timothy Castagne voor de dekking zorgen.

Door de afwezigheid van Dries Mertens heeft Martinez wel geen keuzestress op rechts. Kevin De Bruyne zal voor de aanvoer van Romelu Lukaku zorgen, Axel Witsel en Youri Tielemans vormen het hart van het middenveld.

Jan Vertonghen brak tien dagen geleden bij Benfica zijn jukbeen en werd de voorbije dagen klaargestoomd om eventueel te kunnen spelen met een masker. Dat gaat nu toch niet door. Dennis Praet (Leicester City) sukkelt al twee weken met de knie.

Vertonghen en Praet vervoegen het lange lijstje afwezigen bij de Duivels zondag. Eerder haakten de broers Hazard en Thibaut Courtois ook al af met blessures. Thomas Vermaelen kreeg geen toestemming van de Japanse autoriteiten om af te reizen, Dries Mertens verblijft in quarantaine in Napels.

Selectie voor duel in Engeland:

Mignolet, Alderweireld, Denayer, Boyata, Meunier, Witsel, Tielemans, Castagne, De Bruyne, Lukaku, Carrasco, Kaminski, Roef, Kayembe, Dendoncker, Mechele, Verschaeren, Vanaken, Batshuayi, Benteke, Trossard, Doku, Origi.