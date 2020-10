Mads Pedersen wint Gent-Wevelgem

Na een zenuwslopende finale heeft de Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zaten mee in de kopgroep, maar grepen naast een podiumplaats.

Op goed 20 kilometer van de aankomst bleven er nog 15 kanshebbers op de zege over. Die groep met koplopers werd echter nog uitgedund, onder meer door een aanval van de Italiaan Alberto Bettiol. Uiteindelijk bleven er nog negen renners over, daaronder ook topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Die situatie leverde een tactisch steekspel op in een zenuwslopende tien laatste kilometers. Er volgde een spervuur van uitvalspogingen, waarbij ook Van Aert en Van der Poel zich niet onbetuigd lieten. Maar het waren uiteindelijk Mads Pedersen, Matteo Trentin, Alberto Bettiol en Florian Sénéchal die onder elkaar mochten uitmaakten wie de bloemen zou wegkapen. Op de meet toonden Pedersen zich de sterkste. Van Aert kwam als achtste over de finishlijn, Van der Poel werd negende.

Belgen alomtegenwoordig

Niet alleen Van Aert liet zich opmerken, ook onze andere landgenoten waren alomtegenwoordig. Kenny Molly en Gilles De Wilde zaten mee in de vroege vlucht, Gianni en Florian Vermeersch, Jasper Philipsen en Sep Vanmarcke openden de echte finale en in de kopgroep van vijftien die streed om de winst zaten vijf landgenoten: naast Wout van Aert waren dat Sep Vanmarcke, Yves Lampaert, Dylan Teuns en Florian Vermeersch.

Valpartijen

In de loop van de wedstrijd vielen héél wat renners. Onder meer Oliver Naesen hoorde bij de slachtoffers. De kopman van AG2R La Mondiale kon gelukkig wel verder rijden, maar was toen eigenlijk al uitgeschakeld voor de zege. Onder meer Lukas Pöstlberger en Senne Leysen moesten opgeven. Halfweg koers werd het peloton opgeschrikt door enkele stevige windvlagen. Daniel Oss en Luke Rowe werden zo bijvoorbeeld letterlijk in de gracht geblazen.

(Weldra meer)