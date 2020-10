Politie ontdekt illegaal feestje met 54 jongeren in Brussel

De Brusselse politie heeft vannacht een illegaal feestje stilgelegd. Om 2 uur zag de patrouille tientallen jongeren in een afgehuurde ruimte in de Koningsstraat. Hoewel de ruimte normaal geschikt is voor zo’n 18 mensen, waren er vannacht 54 jongeren aanwezig.

‘Eén van onze ploegen merkte het feestje op omdat er zes jonge mensen samenschoolden voor een hotel’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse in de krant De Morgen. ‘Gezien dat op dit moment en zeker om 2 uur ’s nachts een vreemd tafereel is, namen ze polshoogte. Ze stelde vast dat er een feestje aan de gang was met maar liefst 54 mensen.’

De afgehuurde ruimte zou plaats bieden voor 18 mensen in normale omstandigheden. Dat betekent dat er met de huidige afstandsregels nog minder mensen in de ruimte aanwezig mogen zijn. Toch waren er vannacht 54 jongeren, waaronder ook enkele minderjarigen, aan het feesten. ‘Ze spreken van een hotel, maar eigenlijk gaat het eerder over een verhuurbare ruimte die je online kan boeken. In een echt hotel met balie of onthaal had dit wellicht niet gebeurd’, licht Slosse toe. Hij vraagt ook aan verhuurders om voorzichtiger te zijn in het verhuren van hun kamers of ruimtes.

De jongeren werden naar huis gestuurd met een proces-verbaal en zullen een boete krijgen.