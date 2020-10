Vandenbroucke: ‘Dit gevecht is ook in het belang van de jonge mensen’

‘Ik kan niks garanderen’, zegt minister Vandenbroucke als het woord lockdown valt. Hij beklemtoont dat het overlegcomité de minimumlat heeft gelegd, en dat het aan de gouverneurs en burgemeesters is om eventueel strengere maatregelen te nemen.

‘Dramatisch’, zo bestempelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vanmiddag de coronacijfers op het VTM-Nieuws. ‘Als wij tien minuten praten, zijn er ondertussen veertig besmettingen bijgekomen’, verbeeldde hij de snelheid waarmee het virus zich verspreidt.’

Grijpt het virus intussen niet zo snel om zich heen dat een nieuwe lockdown bijna onvermijdelijk wordt? ‘Ik kan niks garanderen’, zei Vandenbroucke. ‘Alleen als we het virus samen aanpakken, hebben we de meeste kans om te bereiken wat we willen: de scholen open houden, de bedrijven verder laten draaien en garanderen dat de ziekenhuizen het kunnen bolwerken. Het eerste wat nodig is, is ons strikt houden aan de gemaakte afspraken.’ Daarbij beklemtoonde hij nogmaals dat het overlegcomité de minimumlat heeft gelegd en dat het aan de gouverneurs en burgemeesters is om eventueel strengere maatregelen te nemen.

En ook de jongeren hebben er zelf baat bij om de maatregelen na te leven. ‘Ook voor hen is het belangrijk dat er voldoende capaciteit in de ziekenhuizen aanwezig blijft. Anders moet die jongen van 25 jaar met een zware brandwonde, of dat meisje met een serieus sportletsel wachten op zorg. Dat willen we toch niet. Dit gevecht is ook in het belang van de jonge mensen.’

Intussen wordt de testcapaciteit in België nog opgevoerd, maar heeft België - in tegenstelling tot Nederland - nog geen sneltests besteld. Maar die vergelijking gaat volgens Vandenbroucke niet op. ‘Nederland zit momenteel in de patatten wat betreft de testcapaciteit. Dat is niet onze situatie. We hebben een zeer uitgebouwde PCR-capaciteit en zijn die nog aan het verhogen. De PCR-test is trager, maar wel preciezer.’

Maar dat neemt niet weg dat Vandenbroucke bekijkt om ook in ons land sneltests te gaan gebruiken. ‘Op dit moment zijn we aan het nadenken over een en/en-verhaal. Welk rol zou zo’n sneltest kunnen spelen. Het kan helpen om snel groepen te screenen.’

‘Heel veel stress’, zo kijkt Vandenbroucke terug naar zijn eerste dagen als minister. ‘Mijn enige troost, ik ben lang niet de enige die onder stress staat.’