Zaterdagavond werd in Kortrijk Depart XXL officieel geopend. ‘Sound of Noise’, een metalfestival van dezelfde organisatoren als Alcatraz, mocht als eerste het coronaproof evenementenplein uittesten. Bekijk het in de video hierboven.

Kortrijk werkte als eerste stad in Vlaanderen aan een vast coronaproof evenementenplein. Er is plaats voorzien voor 1.200 bezoekers en alles verloopt coronaproof. Het publiek moet blijven zitten en krijgt een plaats toegewezen in bubbels van maximum vier personen.

Het Zesde Metaal en Brihang moesten het weekend van 26 september Depart XXL openen, maar storm Odette had daar een stokje voor gestoken.