Ongeveer veertig mensen hebben in de nacht van zaterdag op zondag het politiecommissariaat van Champigny-sur-Marne aangevallen, een gemeente in de buurt van Parijs.

Tientallen mensen gewapend met metalen staven probeerden het politiekantoor binnen te dringen, maar dat is mislukt. Ze staken ook vuurwerkpijlen af op het commissariaat.

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x — Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Niemand raakte gewond, zegt de politie. Het incident vond rond middernacht plaats. Verschillende politievoertuigen liepen schade op. Ook de glazen toegangsdeur van het politiegebouw raakte beschadigd.

Er is een onderzoek gestart naar de aanval op het politiekantoor. Er is voorlopig niemand opgepakt.

Burgemeester Laurent Jeanne zegt dat een ongeval met een scooter mogelijk de aanleiding was. Het politiekantoor ligt in een buurt die gekend is voor drugshandel.