Mexico vraagt excuses van Kerk voor rol in Spaanse verovering

De Mexicaanse president Andrés Manuel López heeft paus Franciscus in een brief excuses gevraagd voor de rol van de Kerk in de Spaanse verovering van 500 jaar geleden.

De Kerk, het Spaanse koningshuis en de Spaanse regering moeten openlijk hun excuses aanbieden voor de wreedheden die tegen de inheemse volkeren zijn gepleegd nadat de Spaanse conquistadores in 1521 in Mexico zijn aangekomen, zo staat in een brief.

In 2021 zal het 500 jaar geleden zijn dat het huidige Mexico veroverd werd door de Spaanse conquistadores onder leiding van Hernán Cortés en met de steun van de katholieke Kerk.

In de brief aan de paus vraagt de Mexicaanse president ook om naar aanleiding van dat herdenkingsjaar enkele stukken uit te lenen. Het gaat dan onder meer om de Codex Borgia, een kleurrijk Azteeks manuscript, kaarten van de gewezen Azteken-hoofdstad Tenochtitlan en documenten van de Nahua en de Tolteken.

De vrouw van de president, Beatriz Gutiérrez Müller, overhandigde de brief aan de paus tijdens haar bezoek aan het Vaticaan vrijdag. Zaterdag deelde de president de brief op Twitter, op dezelfde dag dat het bestuur van Mexico City een standbeeld van Christoffel Columbus liet weghalen na protest.

Se entrevistó Beatriz con el papa Francisco, a quien respeto y admiro como dirigente religioso y jefe de Estado. Me comentó que la trató con afecto y expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo. Aquí la carta que le escribí: https://t.co/mEGZAdAaAc pic.twitter.com/x0fG2NpHJj — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 10, 2020

De links-nationalistische president López Obrador heeft zich opgeworpen als een voorvechter van de inheemse bevolking. Ongeveer 15 miljoen van de 126 miljoen Mexicanen behoren tot een van de oorspronkelijke volkeren. De meesten van hen leven in armoede en hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.