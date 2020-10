Deense depressie brengt onstabiel weer

Ons weer wordt bepaald door een depressie nabij Denemarken. Die voert onstabiele en van oorsprong polaire lucht naar onze streken. Daardoor is het zondag wisselvallig met soms opklaringen maar ook buien, eventueel lokaal met een donderslag.

Vanochtend vroeg zijn er plaatselijke mistbanken mogelijk, vooral in de Ardennen en over het noordoosten van het land. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Laag-België. De matige westenwind ruimt naar het noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig.

Zondagavond en volgende nacht neemt de buienactiviteit af, maar we verwachten toch nog altijd enkele plaatselijke buien. De opklaringen worden breder. Ten zuiden van Samber en Maas hangen er echter veel lage wolken die het zicht kunnen belemmeren. Ook elders kunnen er geleidelijk enkele mistbanken ontstaan. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen, 7 graden in het centrum en 10 graden aan zee. De wind is zwak tot matig uit noordwest, krimpend naar west. Aan de kust is de wind aanvankelijk nog vrij krachtig uit noordwest en later matig uit west.

Maandag blijft het, afgezien van enkele lokale buitjes, meestal droog. Eerst zijn er soms brede opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanaf het westen geleidelijk aan toe. We halen maxima van 9 tot 13 graden bij een zwakke en later een matige wind uit westelijke richtingen.

Dinsdag sleept een storing nabij ons land en is het meestal zwaarbewolkt met kans op perioden van (lichte) regen. Mogelijk is het droger over de oostelijke provincies. De maxima liggen rond 12 graden in het centrum. Er waait een matige zuidzuidoostenwind.