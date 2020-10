Emma Plasschaert rukt op derde dag op naar vierde plaats op EK zeilen en mag weer dromen van Europese titel

Emma Plasschaert heeft zaterdag op de derde dag van het EK in haar categorie Laser Radial een goede zaak gedaan. De 26-jarige Oostendense rukte met een elfde en een vierde plaats tijdens de twee regatta’s van de dag op naar de vierde plaats in de tussenstand. De zeilsters in het Poolse Gdansk kregen voor het eerst te maken met een zwakke wind.

Plasschaert, van wie haar elfde plaats wegviel als slechtste resultaat, telt voorlopig 25 punten na zes regatta’s. De wereldkampioene van 2018 werd vorig jaar derde op het EK.

De Deense titelhoudster Anne-Marie Rindom behield haar leidersplaats met 10 punten, dankzij haar twee tweede plaatsen zaterdag. De Nederlandse wereldkampioene Marit Bouwmeester (23e en 3e) is nog steeds tweede met 17 punten, voor de Poolse Agata Barwinska (2e en 8e) met 18 punten, zeven meer dan Plasschaert.

Die was achteraf niet ontevreden. “Ik amuseer me. Ik moet blijven vechten, maar ik ben blij met mijn regelmaat”, zei ze op de website van de organisatie. “Ik hoop dat er wind blijft staan voor de finales.”

De tweede Belgische, de negentienjarige Isabelle Dompas, zakte na een 50e en 49e plaats zaterdag naar de 106e en voorlaatste plaats in de tussenstand, met 251 punten.

In de Laser Standard-categorie leidt de Brit Michael Beckett met 11 punten, evenveel als de Kroaat Filip Jurisic. William De Smet is na een vijfde en een dertiende plaats voorlopig elfde met 33 punten. Hij neemt tijdens de finalewedstrijden deel aan de Gold Fleet. Wannes Van Laer is na een 23e en 22e plaats voorlopig 43e met 77 punten.

Het EK eindigt dinsdag.