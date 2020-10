President Trump verschijnt weer in het openbaar: ‘Ik voel me goed’

De Amerikaanse president Donald Trump is voor het eerst weer op een openbare bijeenkomst verschenen sinds hij in het ziekenhuis opgenomen wegens een besmetting met het nieuwe coronavirus.

President Trump verscheen op het balkon van het Witte Huis ter gelegenheid van een event waarvoor een paar honderd mensen naar de tuin van het Witte Huis waren afgezakt. Er was hen gevraagd een neusmondmasker te dragen en hun temperatuur werd ook gecontroleerd. Toch deed de bijeenkomst al kritiek oplaaien, omdat nog niet zeker is dat de president niet langer besmettelijk is. Het Witte Huis wil de resultaten van zijn laatste covid-testen niet vrijgeven en weigert ook formeel te bevestigen dat de president het virus niet langer kan verspreiden.

Na zijn laatste openbare optreden – op 26 september, bij de voorstelling van kandidaat-opperrechter Amy Coney Bennet – testten ten minste 11 personen die daar aanwezig waren positief op covid-19.

Foto: EPA-EFE

Trump liet zich daardoor echter niet afschrikken en hij verzekerde de menigte – die hem enthousiast begroette met het scanderen van ‘USA! USA!’ – dat hij zich ‘goed voelde’. ‘Ik dank jullie voor al jullie gebeden’, zei hij.

De lockdowns die afgekondigd werden tijdens de epidemie deed hij af als ‘onwetenschappelijk’. In de VS zijn al meer dan 210.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. ‘Met wetenschap en medicijnen zullen we dit Chinese virus voorgoed uitroeien’, verzekerde hij echter. Het vaccin zou er ook ‘in recordtijd’ zijn.

Weer op verkiezingspad

De bijeenkomst wordt gezien als een nieuwe start voor de verkiezingscampagne van Trump, die onderbroken werd door zijn ziekenhuisopname vorige week. Trump riep iedereen dan ook op de Democraten ‘naar de verdoemenis te stemmen’. Hij waarschuwde toehoorders voor de ‘radicale socialistische en linkse’ programma’s van zijn tegenstanders en benadrukte dat de Democraten ordehandhaving zouden terugschroeven. De meeting was onder meer gericht naar Afro-Amerikanen en Latino’s en Trump, die herhaaldelijk uithaalde naar zijn tegenkandidaat Joe Biden, liet niet na te vermelden dat de ‘communistische’ praktijken van de Democraten vooral hen zou treffen. Hij beweerde ook dat vooral hij veel gedaan had om de zwarte gemeenschap te helpen.

Trump leek zonder veel moeite te spreken, al was zijn speech, die ongeveer 20 minuten duurde, wel korter van veel van zijn vorig verkiezingstoespraken.

Maandag zou Trump naar Orlando (Florida) trekken, voor een verkiezingsmeeting in een vliegtuighangar. Dinsdag zou hij dan hetzelfde doen in Pittsburgh (Pennsylvania) en woensdag nog eens in Des Moines (Iowa).

De volledige toespraak (begint rond 19:20):